Захарова ошиблась на всех прыжках в короткой программе на мемориале Дениса Тена

Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова ошиблась на всех прыжках в короткой программе на мемориале Дениса Тена. Захарова упала с двойного акселя, тройной флип исполнила с ошибкой, затем упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп. За своё выступление россиянка получила от судей 58,29 балла.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Александра Трусова (Игнатова) и Дина Хуснутдинова.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допу