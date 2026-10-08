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Виктория Стрельцова: рада, что наконец выступила на международной арене

Виктория Стрельцова: рада, что наконец выступила на международной арене
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Российская фигуристка Виктория Стрельцова поделилась эмоциями от выступления в короткой программе на мемориале Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление она получила от судей 78,38 балла.

«Я рада, что наконец выступила, мне очень нравится, хорошо поддерживают, при том, что это первый раз на международной арене. Волновалась? Нет. Я рада, что так оценили мой прокат», — приводит слова Стрельцовой ТАСС.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Девушки. Короткая программа:

  1. Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38.
  2. Алёна Принёва (Россия) — 73,82.
  3. Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65.
  4. Алиса Заикина (Россия) — 69,33.
  5. Варвара Стахович (Беларусь) — 69,18.
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