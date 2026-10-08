Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) чисто исполнила короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 77,39 балла.

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Мария Захарова и Дина Хуснутдинова.

Соревнования в Казахстане продл