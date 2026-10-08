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19:45 Мск
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Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на мемориале Дениса Тена

Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на мемориале Дениса Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) чисто исполнила короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 77,39 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Мария Захарова и Дина Хуснутдинова.

Соревнования в Казахстане продл