Фото: реакция Александры Трусовой на баллы в короткой программе на турнире в Казахстане

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) за своё выступление с короткой программой получила от судей 77,39 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Реакция Александры Трусовой на оценки.

Фото: Скриншот из трансляции

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Среди россиянок на турнире также выступают Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.