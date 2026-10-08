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«Почти личный рекорд!» Трусова отреагировала на прокат КП на мемориале Дениса Тена

«Почти личный рекорд!» Трусова отреагировала на прокат КП на мемориале Дениса Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на свой прокат короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсменка получила от судей 77,39 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

«Почти личный рекорд! Немного не дотянула, надо посмотреть», — сказала Трусова в месте для оглашения оценок.

Личный рекорд Трусовой был установлен на этапе Гран-при в США в 2021 году — 77,69 балла. Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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