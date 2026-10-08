«Почти личный рекорд!» Трусова отреагировала на прокат КП на мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на свой прокат короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсменка получила от судей 77,39 балла.

«Почти личный рекорд! Немного не дотянула, надо посмотреть», — сказала Трусова в месте для оглашения оценок.

Личный рекорд Трусовой был установлен на этапе Гран-при в США в 2021 году — 77,69 балла. Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.