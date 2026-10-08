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Дина Хуснутдинова с падением исполнила короткую программу на турнире в Казахстане

Дина Хуснутдинова с падением исполнила короткую программу на турнире в Казахстане
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Российская фигуристка ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова с падениями представила короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 63,09 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

Спортсменка исполнила тройной аксель с падением, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп (на минус).

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Мария Захарова и Александра Трусова (Игнатова).

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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