Дина Хуснутдинова с падением исполнила короткую программу на турнире в Казахстане

Российская фигуристка ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова с падениями представила короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 63,09 балла.

Спортсменка исполнила тройной аксель с падением, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп (на минус).

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиянок на турнире также выступают Мария Захарова и Александра Трусова (Игнатова).

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.