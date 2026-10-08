Ягудин отреагировал на баллы Трусовой в короткой программе мемориала Тена
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) с короткой программой на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 77,39 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45
«Очарование. Мне кажется, всегда главное иметь желание. У Саши Трусовой есть желание продолжать кататься и никогда не останавливаться.
Но в этом сезоне короткая программа показывает новый, непривычный образ Саши. Она раскрывает какую-то совершенно новую, тонкую, драматическую грань её катания. Всё на четвёртый уровень. Заслуженные баллы», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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