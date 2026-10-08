Ягудин отреагировал на баллы Трусовой в короткой программе мемориала Тена

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) с короткой программой на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 77,39 балла.

«Очарование. Мне кажется, всегда главное иметь желание. У Саши Трусовой есть желание продолжать кататься и никогда не останавливаться.

Но в этом сезоне короткая программа показывает новый, непривычный образ Саши. Она раскрывает какую-то совершенно новую, тонкую, драматическую грань её катания. Всё на четвёртый уровень. Заслуженные баллы», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.