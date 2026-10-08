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«Нет слов, одни эмоции». Медведева — о прокате КП Трусовой на мемориале Дениса Тена

«Нет слов, одни эмоции». Медведева — о прокате КП Трусовой на мемориале Дениса Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Евгения Медведева оценила выступление россиянки Александры Игнатовой (Трусовой) на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена. За короткую программу фигуристка получила от судей 77,39 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

«Нет слов, одни эмоции. Браво, Саша! Спасибо за ещё один чистейший прокат. Кажется, что из раза в раз ей эти тройные… настолько скучно делать.

Её как-то спросили, хочет ли она сделать сальто? Она ответила, что сальто все делают!

Ну какое сальто! Какой атлетизм. Это от природы, плюс огромное желание, любовь к своему делу. Человек может быть талантливым, но можно им быть, сидя на диване. Она успевает и с сыном, и с мужем время провести, и на тренировку сходить, и на соревнования съездить. Восхищаюсь её тайм-менеджментом!» — сказала Медведева в эфире Первого канала.

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