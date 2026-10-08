Ягудин — о проблемах Хуснутдиновой: нельзя использовать как оправдание неудачи

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление россиянки Дины Хуснутдиновой с короткой программой на мемориале Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление фигуристка получила от судей 63,09 балла.

«Как говорится, прыжки — это её конёк. Но сегодня это была не сильная сторона Дины. Да, скомканные подготовка и начало сезона. Но нельзя этот факт использовать как оправдание какой-то неудачи. Нужно на соревнования выходить всегда на максимуме», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.