Трусова назвала лучшим в сезоне свой прокат короткой программы на турнире в Казахстане

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что показала лучший прокат в сезоне на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление спортсменка получила от судей 77,39 балла.

«Нам всем не хватило свободы в дорожке, но пока это был мой лучший прокат. Я не видела выступления других девочек. Единственное, кого я видела, — Машу Захарову, потому что вся лента в ней. Баллами довольна. Надеюсь, дальше будет больше и лучше. Теперь планы — откатать произвольную. Дальше планов нет», — приводит слова Трусовой «РИА Новости Спорт».

Фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп. Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.