Александра Трусова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление она получила от судей 77,39 балла.

Второй стала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 75,99. Тройку замкнула казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, набравшая 69,45 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Женщины. Короткая программа:

Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 77,39. Ким Ю Чэ (Южная Корея) — 75,99. Софья Самоделкина (Казахстан) — 69,45. Виктория Сафонова (Беларусь) — 68,42. Дина Хуснутдинова (Россия) — 63,09. Жуйян Чжан (Китай) — 61,09. Вероника Жилина (Азербайджан) — 60,65. Мария Захарова (Россия) — 58,29.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Женщины выступят с произвольными программами завтра, 9 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.