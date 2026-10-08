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Александра Трусова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена

Александра Трусова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление она получила от судей 77,39 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 15:05 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
77.39
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
75.99
3
Софья Самоделкина
Казахстан
69.45

Второй стала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 75,99. Тройку замкнула казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, набравшая 69,45 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Женщины. Короткая программа:

  1. Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 77,39.
  2. Ким Ю Чэ (Южная Корея) — 75,99.
  3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 69,45.
  4. Виктория Сафонова (Беларусь) — 68,42.
  5. Дина Хуснутдинова (Россия) — 63,09.
  6. Жуйян Чжан (Китай) — 61,09.
  7. Вероника Жилина (Азербайджан) — 60,65.
  8. Мария Захарова (Россия) — 58,29.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Женщины выступят с произвольными программами завтра, 9 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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