15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи безошибочно исполнил КП на мемориале Дениса Тена

Владислав Дикиджи безошибочно исполнил КП на мемориале Дениса Тена
Комментарии

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи чисто исполнил короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсмен получил от судей 107, 31 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Идёт
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

В прокате спортсмен исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиян на турнире также выступают Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Александра Трусова лидирует после короткой программы на мемориале Дениса Тена
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android