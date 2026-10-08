Владислав Дикиджи безошибочно исполнил КП на мемориале Дениса Тена

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи чисто исполнил короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсмен получил от судей 107, 31 балла.

В прокате спортсмен исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиян на турнире также выступают Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.