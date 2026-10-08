Владислав Дикиджи безошибочно исполнил КП на мемориале Дениса Тена
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи чисто исполнил короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсмен получил от судей 107, 31 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Идёт
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63
В прокате спортсмен исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиян на турнире также выступают Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин.
Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.
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