Фото: реакция Владислава Дикиджи на баллы в короткой программе на мемориале Дениса Тена

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате (Казахстан) стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи за своё выступление с короткой программой получил от судей 107,31 балла, исполнив каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

Реакция Владислава Дикиджи на оценки.

Фото: Скриншот из трансляции

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Среди россиян на турнире также выступают Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных стартах в нейтральном статусе.