Фото: реакция Владислава Дикиджи на баллы в короткой программе на мемориале Дениса Тена
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Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате (Казахстан) стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи за своё выступление с короткой программой получил от судей 107,31 балла, исполнив каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Идёт
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63
Реакция Владислава Дикиджи на оценки.
Фото: Скриншот из трансляции
Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Среди россиян на турнире также выступают Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных стартах в нейтральном статусе.
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