Пётр Гуменник не исполнил ни одного чистого четверного в КП на турнире в Казахстане

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник выступил с короткой программой на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсмен получил от судей 80,63 балла.

В прокате спортсмен исполнил каскад четверной флип — одинарный тулуп (на минус), четверной лутц (на минус), тройной аксель.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиян на турнире также выступают Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.