Глеб Лутфуллин с двумя четверными прыжками исполнил КП на мемориале Дениса Тена

Российский фигурист Глеб Лутфуллин представил свою короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсмен получил от судей 95,79 балла.

Спортсмен исполнил четверной флип (на минус), тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиян на турнире также выступают Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник.

Соревнования в Алма-Ате, Казахстан, продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.