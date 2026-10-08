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Глеб Лутфуллин с двумя четверными прыжками исполнил КП на мемориале Дениса Тена

Глеб Лутфуллин с двумя четверными прыжками исполнил КП на мемориале Дениса Тена
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин представил свою короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За своё выступление спортсмен получил от судей 95,79 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

Спортсмен исполнил четверной флип (на минус), тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований. Среди россиян на турнире также выступают Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник.

Соревнования в Алма-Ате, Казахстан, продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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