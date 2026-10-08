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Дикиджи установил рекорд по баллам за КП среди россиян на международных стартах

Дикиджи установил рекорд по баллам за КП среди россиян на международных стартах
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане, установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

Спортсмен получил от судей за своё выступление 107, 31 балла. Прежнее достижение принадлежало Дмитрию Алиеву (101,49 балла), которое было установлено в сентябре 2019 года на турнире в Братиславе.

Отметим, что на российских стартах Дикиджи не набирал больше 102,70 балла. Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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