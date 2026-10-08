Дикиджи установил рекорд по баллам за КП среди россиян на международных стартах

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходит в Казахстане, установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных стартах.

Спортсмен получил от судей за своё выступление 107, 31 балла. Прежнее достижение принадлежало Дмитрию Алиеву (101,49 балла), которое было установлено в сентябре 2019 года на турнире в Братиславе.

Отметим, что на российских стартах Дикиджи не набирал больше 102,70 балла. Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.