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Владислав Дикиджи вошёл в топ-6 лучших КП в истории мужского одиночного катания

Владислав Дикиджи вошёл в топ-6 лучших КП в истории мужского одиночного катания
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи вошёл в топ-6 лучших коротких программ в истории мужского одиночного катания. На турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане спортсмен получил от судей 107,31 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

Больше Дикиджи от судей получали пятеро фигуристов: американец Нэйтан Чен — 113,97 балла (Олимпийские игры 2022 года), японец Юдзуру Ханю — 111,82 балла (чемпионат четырёх континентов — 2020), представитель США Илья Малинин — 111,29 (чемпионат мира 2024 года), японцы Сёма Уно — 109,63 (чемпионат мира — 2022) и Юма Кагияма — 108,77 (Финал Гран-при 2023 года).

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.