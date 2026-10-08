Владислав Дикиджи вошёл в топ-6 лучших КП в истории мужского одиночного катания

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи вошёл в топ-6 лучших коротких программ в истории мужского одиночного катания. На турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане спортсмен получил от судей 107,31 балла.

Больше Дикиджи от судей получали пятеро фигуристов: американец Нэйтан Чен — 113,97 балла (Олимпийские игры 2022 года), японец Юдзуру Ханю — 111,82 балла (чемпионат четырёх континентов — 2020), представитель США Илья Малинин — 111,29 (чемпионат мира 2024 года), японцы Сёма Уно — 109,63 (чемпионат мира — 2022) и Юма Кагияма — 108,77 (Финал Гран-при 2023 года).

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.