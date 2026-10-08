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«Зачем я это сделал?» Медведева — об ошибке Гуменника на мемориале Тена

«Зачем я это сделал?» Медведева — об ошибке Гуменника на мемориале Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Евгения Медведева оценила выступление чемпиона России, участника Олимпиады в Милане фигуриста Пётра Гуменника на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена. За короткую программу фигурист получила от судей 80,63 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

«Сам всё понимает Петя, ай-яй-яй, зачем нужно было там одинарный тулуп цеплять к первому четверному флипу? Это на автомате случилось, мне кажется, он приземлился и такой: «Зачем я это сделал?» И вот теперь под звезду пошёл весь элемент.

Все непрыжковые элементы четвёртого уровня зато», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

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