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«Очень быстро работает мозг». Ягудин — о прокате Гуменника на мемориале Тена

«Очень быстро работает мозг». Ягудин — о прокате Гуменника на мемориале Тена
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о прокате короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Гуменник набрал 80,63 балла за свой прокат, заняв промежуточное третье место в соревнованиях.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

«Вроде бы стоит каскад четверной флип — тройной тулуп в самом начале, и мозг понимает – даже если неудобно ты выезжаешь с первого прыжка, есть второй прыжок, добавь, может быть, к четверному лутцу… Но нет, автоматом, очень быстро работает мозг, абсолютно нет времени, чтобы переиграть эту ситуацию. Иногда хватает, иногда нет. Вроде бы неплохо летел, но недокрут, возможно, это стало причиной некомфортного выезда