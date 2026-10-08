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Дикиджи лидирует после КП на мемориале Дениса Тена, Лутфуллин — второй, Гуменник — третий

Дикиджи лидирует после КП на мемориале Дениса Тена, Лутфуллин — второй, Гуменник — третий
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление он получил от судей 107,31 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

Вторым стал россиянин Глеб Лутфуллин с результатом 95,79. Тройку замкнул третий российский спортсмен Пётр Гуменник, набравший 80,63 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Мужчины. Короткая программа:

  1. Владислав Дикиджи (Россия) — 107,31.
  2. Глеб Лутфуллин (Россия) — 95,79.
  3. Пётр Гуменник (Россия) — 80,63.
  4. Василь Бараховский (Беларусь) — 77,96.
  5. Дэниэл Мартынов (США) — 77,36.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Мужчины выступят с произвольными программами в заключительный день. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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