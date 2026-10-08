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Испанская пара Мапелли/Кесада Грау выиграла КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске

Испанская пара Мапелли/Кесада Грау выиграла КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске
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Испанская спортивная пара Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау лидирует по итогам короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За своё выступление пара получила от судей 61,66 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Спортивные пары. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Грузия
3
Китай

Вторыми стали представители Грузии Злата Камалова и Данил Панов с результатом 61,05 балла. Тройку замкнули китайские фигуристы Жуй Го и Ивэнь Чжан, набрав 57,82 балла.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Спортивные пары, короткая программа:

  1. Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 61,66.
  2. Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 61,05.
  3. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 57,82.
  4. Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 53,88.
  5. Полина Полман/Габриэль Ренольди (Италия) — 50,17.
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