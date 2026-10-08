Испанская пара Мапелли/Кесада Грау выиграла КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске
Испанская спортивная пара Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау лидирует по итогам короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За своё выступление пара получила от судей 61,66 балла.
Вторыми стали представители Грузии Злата Камалова и Данил Панов с результатом 61,05 балла. Тройку замкнули китайские фигуристы Жуй Го и Ивэнь Чжан, набрав 57,82 балла.
Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Спортивные пары, короткая программа:
- Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 61,66.
- Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 61,05.
- Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 57,82.
- Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 53,88.
- Полина Полман/Габриэль Ренольди (Италия) — 50,17.
Материалы по теме