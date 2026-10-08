Испанская пара Мапелли/Кесада Грау выиграла КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске

Испанская спортивная пара Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау лидирует по итогам короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За своё выступление пара получила от судей 61,66 балла.

Вторыми стали представители Грузии Злата Камалова и Данил Панов с результатом 61,05 балла. Тройку замкнули китайские фигуристы Жуй Го и Ивэнь Чжан, набрав 57,82 балла.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Спортивные пары, короткая программа:

Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 61,66. Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 61,05. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 57,82. Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 53,88. Полина Полман/Габриэль Ренольди (Италия) — 50,17.