Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на турнире в Казахстане, Дрожжина/Тельнов — вторые

Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов лидирует после ритм-танца на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление спортсмены получили от судей 67,11 балла.

Второе место заняли россияне Дарья Дрожжина и Иван Тельнов с результатом 59,41 балла. Тройку замкнули представители Азербайджана София Безносикова и Макс Лелё, набравшие 57,90 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец: