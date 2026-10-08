Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на турнире в Казахстане, Дрожжина/Тельнов — вторые
Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов лидирует после ритм-танца на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление спортсмены получили от судей 67,11 балла.
Второе место заняли россияне Дарья Дрожжина и Иван Тельнов с результатом 59,41 балла. Тройку замкнули представители Азербайджана София Безносикова и Макс Лелё, набравшие 57,90 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 67,11.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 59,41.
- София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 57,90.
- Кристина Добросердова/Ярослав Нечаев (Армения) — 57,69.
- Ева Шелаева/Иван Соловьёв (Казахстан) — 54,00.
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