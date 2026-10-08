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Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на турнире в Казахстане, Дрожжина/Тельнов — вторые

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на турнире в Казахстане, Дрожжина/Тельнов — вторые
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Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов лидирует после ритм-танца на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За своё выступление спортсмены получили от судей 67,11 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
08 октября 2026, четверг. 19:35 МСК
Окончено

Второе место заняли россияне Дарья Дрожжина и Иван Тельнов с результатом 59,41 балла. Тройку замкнули представители Азербайджана София Безносикова и Макс Лелё, набравшие 57,90 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 67,11.
  2. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 59,41.
  3. София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 57,90.
  4. Кристина Добросердова/Ярослав Нечаев (Армения) — 57,69.
  5. Ева Шелаева/Иван Соловьёв (Казахстан) — 54,00.
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