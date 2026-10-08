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Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 8 октября

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 8 октября
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Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены показали короткие программы в мужском и женском одиночном катании, юниоры продемонстрировали ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на сегодня.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Результаты 8 октября:

Юноши. Короткая программа:

  1. Арсений Федотов (Россия) — 91,38.
  2. Александр Чмиль (Россия) — 74,01.
  3. Глеб Ковтун (Россия) — 73,18.

Девушки. Короткая программа:

  1. Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38.
  2. Алёна Принёва (Россия) — 73,82.
  3. Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65.

Женщины. Короткая программа:

  1. Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 77,39.
  2. Ким Ю Чэ (Южная Корея) — 75,99.
  3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 69,45.

Мужчины. Короткая программа:

  1. Владислав Дикиджи (Россия) — 107,31.
  2. Глеб Лутфуллин (Россия) — 95,79.
  3. Пётр Гуменник (Россия) — 80,63.

Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 67,11.
  2. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 59,41.
  3. София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 57,90.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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