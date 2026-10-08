Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены показали короткие программы в мужском и женском одиночном катании, юниоры продемонстрировали ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на сегодня.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Результаты 8 октября:

Юноши. Короткая программа:

Арсений Федотов (Россия) — 91,38. Александр Чмиль (Россия) — 74,01. Глеб Ковтун (Россия) — 73,18.

Девушки. Короткая программа:

Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38. Алёна Принёва (Россия) — 73,82. Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65.

Женщины. Короткая программа:

Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 77,39. Ким Ю Чэ (Южная Корея) — 75,99. Софья Самоделкина (Казахстан) — 69,45.

Мужчины. Короткая программа:

Владислав Дикиджи (Россия) — 107,31. Глеб Лутфуллин (Россия) — 95,79. Пётр Гуменник (Россия) — 80,63.

Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:

Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 67,11. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 59,41. София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 57,90.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.