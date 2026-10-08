Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 8 октября
Сегодня, 8 октября, в Алма-Ате стартовал турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках первого соревновательного дня спортсмены показали короткие программы в мужском и женском одиночном катании, юниоры продемонстрировали ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на сегодня.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Результаты 8 октября:
Юноши. Короткая программа:
- Арсений Федотов (Россия) — 91,38.
- Александр Чмиль (Россия) — 74,01.
- Глеб Ковтун (Россия) — 73,18.
Девушки. Короткая программа:
- Виктория Стрельцова (Россия) — 78,38.
- Алёна Принёва (Россия) — 73,82.
- Хе Вон Чу (Южная Корея) — 69,65.
Женщины. Короткая программа:
- Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 77,39.
- Ким Ю Чэ (Южная Корея) — 75,99.
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 69,45.
Мужчины. Короткая программа:
- Владислав Дикиджи (Россия) — 107,31.
- Глеб Лутфуллин (Россия) — 95,79.
- Пётр Гуменник (Россия) — 80,63.
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 67,11.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 59,41.
- София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 57,90.
Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.
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