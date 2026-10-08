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Дикиджи заявил, что баллы Семененко подстегнули его на рекордный прокат КП в Казахстане

Дикиджи заявил, что баллы Семененко подстегнули его на рекордный прокат КП в Казахстане
Комментарии

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что не ожидал получить такой высокий балл за короткую программу на мемориале Дениса Тена в Казахстане, и отметил, что его мотивировали оценки Евгения Семененко, полученные на мемориале Ондрея Непелы в Словакии. За своё выступление Дикиджи получил от судей 107,31 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

«Я вообще не ожидал такие баллы, честно говоря. Но знал, что в этот раз я сделал хорошо вращение. Очень рад даже больше тому, что не было такой дрожи в ногах. И дорожка хорошенькая была сама по себе. При вращении все свои недочёты на данный момент исправил. Мне указали на конкретные недостатки, но я и так о них знал. По внутренним ощущениям не сказал бы, что на все 100% сделал, но на каких-нибудь 85-90%. Хоч