Гуменник отвлёкся на тренера во время неудачного проката КП на мемориале Дениса Тена

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, что во время проката короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане отвлёкся на своего тренера Веронику Дайнеко.

«Был уверен в четверном флипе, но во время прыжка заметил Веронику Анатольевну Дайнеко… Отвлёкся, сделал что-то непонятное вместо второго прыжка. Плюс не очень получился четверной лутц. И, кажется, я перекатал программу. Не расстроился. А чего расстраиваться? Чувствовал себя одинаково. Было затянувшееся волнение, которое начало мне уже немножко мешать. Возможно, если бы я делал всё побыстрее, меньше задумывался, было бы чуть проще», — приводит слова Гуменника «РИА Новости Спорт».