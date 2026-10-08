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Гуменник отвлёкся на тренера во время неудачного проката КП на мемориале Дениса Тена

Гуменник отвлёкся на тренера во время неудачного проката КП на мемориале Дениса Тена
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Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, что во время проката короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане отвлёкся на своего тренера Веронику Дайнеко.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63

«Был уверен в четверном флипе, но во время прыжка заметил Веронику Анатольевну Дайнеко… Отвлёкся, сделал что-то непонятное вместо второго прыжка. Плюс не очень получился четверной лутц. И, кажется, я перекатал программу. Не расстроился. А чего расстраиваться? Чувствовал себя одинаково. Было затянувшееся волнение, которое начало мне уже немножко мешать. Возможно, если бы я делал всё побыстрее, меньше задумывался, было бы чуть проще», — приводит слова Гуменника «РИА Новости Спорт».

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