Гуменник отвлёкся на тренера во время неудачного проката КП на мемориале Дениса Тена
Поделиться
Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, что во время проката короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане отвлёкся на своего тренера Веронику Дайнеко.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
107.31
2
Глеб Лутфуллин
Россия
95.79
3
Пётр Гуменник
Россия
80.63
«Был уверен в четверном флипе, но во время прыжка заметил Веронику Анатольевну Дайнеко… Отвлёкся, сделал что-то непонятное вместо второго прыжка. Плюс не очень получился четверной лутц. И, кажется, я перекатал программу. Не расстроился. А чего расстраиваться? Чувствовал себя одинаково. Было затянувшееся волнение, которое начало мне уже немножко мешать. Возможно, если бы я делал всё побыстрее, меньше задумывался, было бы чуть проще», — приводит слова Гуменника «РИА Новости Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2026
-
22:39
-
22:05
-
21:43
-
21:25
-
20:37
-
20:21
-
20:01
-
19:44
-
19:35
-
19:35
-
19:31
-
19:23
-
19:12
-
19:03
-
18:38
-
18:30
-
18:05
-
17:51
-
17:42
-
17:36
-
17:31
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:07
-
16:51
-
16:16
-
15:48
-
15:48
-
15:44
-
15:37
-
15:25
-
14:42
-
13:24
-
12:16