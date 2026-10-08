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«Вели переговоры». Васильев заявил, что Александр Плющенко мог перейти в сборную Беларуси

«Вели переговоры». Васильев заявил, что Александр Плющенко мог перейти в сборную Беларуси
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Экс главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Олег Васильев сообщил, что сын двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко азербайджанский фигурист Александр Плющенко мог перейти в сборную Беларуси.

«Мы вели переговоры с Минспорта России и Олимпийским комитетом России (ОКР), а также с Евгением Плющенко и Яной Рудковской о переходе в сборную Беларуси Александра Плющенко.

Не возражали и родители Александра, которые встречались с министром спорта Сергеем Ковальчуком.
Только в последний момент вето на переход наложила руководитель Союза конькобежцев Беларуси Юлия Комлева. И Плющенко перешёл в Азербайджан», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

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