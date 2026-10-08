«Ради таких стоит быть тренером». Гончаренко поделилась фото с Петросян и Михайловым

Тренер трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр — 2026 Аделии Петросян Инна Гончаренко на своей странице в социальной сети поделилась фотографией с подопечной и своим бывшим спортсменом, ныне хореографом-постановщиком Дмитрием Михайловым. Михайлов отреагировал на фото словами благодарности.

Фото: Из личного архива Инны Гончаренко

«Невозможно описать словами, насколько сильно этот человек повлиял на моё становление и на то, кем я являюсь сегодня. Мой тренер, мой наставник и человек, которому я бесконечно благодарен. Желаю удачи вашему тандему», — написал Михайлов в социальной сети.

«Ради таких благодарных учеников стоит быть тренером», — ответила Гончаренко на своей странице в социальной сети.

Летом Инна Гончаренко начала сотрудничество с Аделией Петросян, которая покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе.