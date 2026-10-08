Бельгиец Денис Круглов лидирует после КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске

Бельгийский фигурист Денис Круглов, выступающий в одиночном катании, лидирует после короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За своё выступление спортсмен получил от судей 82,09 балла.

Вторым стал представитель Латвии Янис Знотиньш с результатом 76,15 балла. Тройку замкнул украинский фигурист Егор Курцев, набрав 71,39 балла.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Юноши, короткая программа:

Денис Круглов (Бельгия) — 82,09. Янис Знотиньш (Латвия) — 76,15. Егор Курцев (Украина) — 71,39. Сандро Де Анджело (Швейцария) — 70,62. Калеб Фаррингтон (США) — 66,87.