Бельгиец Денис Круглов лидирует после КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске
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Бельгийский фигурист Денис Круглов, выступающий в одиночном катании, лидирует после короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За своё выступление спортсмен получил от судей 82,09 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Юноши. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Окончено
1
Денис Круглов
Бельгия
82.09
2
Янис Знотиньш
Латвия
76.15
3
Егор Курцев
Украина
71.39
Вторым стал представитель Латвии Янис Знотиньш с результатом 76,15 балла. Тройку замкнул украинский фигурист Егор Курцев, набрав 71,39 балла.
Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Юноши, короткая программа:
- Денис Круглов (Бельгия) — 82,09.
- Янис Знотиньш (Латвия) — 76,15.
- Егор Курцев (Украина) — 71,39.
- Сандро Де Анджело (Швейцария) — 70,62.
- Калеб Фаррингтон (США) — 66,87.
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