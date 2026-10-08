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Бельгиец Денис Круглов лидирует после КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске

Бельгиец Денис Круглов лидирует после КП на этапе юниорского Гран-при ISU в Гданьске
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Бельгийский фигурист Денис Круглов, выступающий в одиночном катании, лидирует после короткой программы на седьмом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За своё выступление спортсмен получил от судей 82,09 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Юноши. Короткая программа
08 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Окончено
1
Денис Круглов
Бельгия
82.09
2
Янис Знотиньш
Латвия
76.15
3
Егор Курцев
Украина
71.39

Вторым стал представитель Латвии Янис Знотиньш с результатом 76,15 балла. Тройку замкнул украинский фигурист Егор Курцев, набрав 71,39 балла.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Юноши, короткая программа:

  1. Денис Круглов (Бельгия) — 82,09.
  2. Янис Знотиньш (Латвия) — 76,15.
  3. Егор Курцев (Украина) — 71,39.
  4. Сандро Де Анджело (Швейцария) — 70,62.
  5. Калеб Фаррингтон (США) — 66,87.
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