Юниорский Гран-при ISU в Гданьске: результаты 8 октября

Сегодня, 8 октября в Гданьске, Польша, стартовал седьмой этап серии юниорского Гран-при ISU. В рамках соревновательного дня спортсмены выступили в трёх дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, а также в парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на четверг.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Результаты 8 октября:

Девушки. Короткая программа:

Лия Чо (Канада) — 69,42 балла. Сумика Канадзава (Япония) — 69,24. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 67,65.

Спортивные пары. Короткая программа:

Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 61,66. Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 61,05. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 57,82.

Юноши. Короткая программа:

Денис Круглов (Бельгия) — 82,09. Янис Знотиньш (Латвия) — 76,15. Егор Курцев (Украина) — 71,39.

Седьмой этап Гран-при ISU среди юниоров завершится 10 октября. Российские фигуристы участия на этапе в Гданьске не принимают.