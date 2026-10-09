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Юниорский Гран-при ISU в Гданьске: результаты 8 октября

Юниорский Гран-при ISU в Гданьске: результаты 8 октября
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Сегодня, 8 октября в Гданьске, Польша, стартовал седьмой этап серии юниорского Гран-при ISU. В рамках соревновательного дня спортсмены выступили в трёх дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, а также в парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на четверг.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Результаты 8 октября:

Девушки. Короткая программа:

  1. Лия Чо (Канада) — 69,42 балла.
  2. Сумика Канадзава (Япония) — 69,24.
  3. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 67,65.

Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 61,66.
  2. Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 61,05.
  3. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 57,82.

Юноши. Короткая программа:

  1. Денис Круглов (Бельгия) — 82,09.
  2. Янис Знотиньш (Латвия) — 76,15.
  3. Егор Курцев (Украина) — 71,39.

Седьмой этап Гран-при ISU среди юниоров завершится 10 октября. Российские фигуристы участия на этапе в Гданьске не принимают.

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Новости. Фигурное катание