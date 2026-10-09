Фигуристка Петросян заявила о желании чаще выступать на международных турнирах

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о целях на текущий сезон. Спортсменка хотела бы чаще участвовать в международных соревнованиях.

— Какие ставите перед собой цели на сезон? Чего ждёте от себя?

— Точно хочу видеть прокаты не хуже, чем были. Хочется чаще выезжать на международную арену. В принципе пока планы такие, — сказала Петросян «Матч ТВ».

3 октября фигуристка заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Батуми (Грузия).

С текущего сезона российские фигуристы могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в индивидуальном порядке и без национальной символики.