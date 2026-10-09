15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Его можно назвать революционером». Венгерский фигурист Семко – об Илье Малинине

«Его можно назвать революционером». Венгерский фигурист Семко – об Илье Малинине
Комментарии

Венгерский фигурист Даниил Семко, выступающий в танцах на льду, высказался о неудачном выступлении американца Ильи Малинина на Олимпийских играх в Италии.

«Здесь как раз необходимы спортивный характер и отчасти безумие. Но такое происходит, нельзя постоянно выигрывать всё. Даже для красивой кинематографичной спортивной истории нужно падение, чтобы финал был ещё красивее. Иначе спорт будет неинтересным и несмотрибельным, ведь мы всегда будем знать, что Илья Малинин как робот всё сделает и выиграет. Поэтому желаю ему исключительно удачи. Он сильно привлек внимание к фигурному катанию, и в этом плане его можно назвать революционером», – приводит слова Семко РИА новости.

На Играх в Италии Малинин выиграл командный турнир, но в личном соревновании после лидерства в короткой программе дважды упал в произвольной и занял восьмое место. Позднее американец сообщил о желании приостановить карьеру.

Материалы по теме
Гуменник — о похвале от Малинина: нет ничего лучше, чем услышать такое от Бога четверных