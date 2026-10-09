Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Алма-Ате продолжится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках второго соревновательного дня спортсмены покажут произвольные программы в женском одиночном катании, а также ритм-танцы продемонстрируют танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на пятницу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Расписание на 9 октября:

9:00 — Девушки. Произвольная программа;

14:00 — Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец;

15:15 — Танцы на льду. Ритм-танец;

17:30 — Женщины. Произвольная программа.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.