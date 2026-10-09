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ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
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Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 9 октября

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 9 октября
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Сегодня, 9 октября, в Алма-Ате продолжается турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках второго соревновательного дня спортсмены покажут произвольные программы в женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода на лёд россиян в пятницу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Время выхода на лёд россиян (мск):

Девушки. Произвольная программа

Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец:

  • 14:27 — Дарья Дрожжина/Иван Тельнов;
  • 14:34 — Мария Фефелова/Артём Валов.

Танцы на льду. Ритм-танец:

  • 15:20 — Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
  • 15:33 — Анна Щербакова/Егор Гончаров;
  • 16:46 - Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Женщины. Произвольная программа.

  • 19:30 — Мария Захарова;
  • 20:00 - Дина Хуснутдинова;
  • 20:32 — Александра Игнатова.
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