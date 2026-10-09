Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Алма-Ате продолжается турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках второго соревновательного дня спортсмены покажут произвольные программы в женском одиночном катании, также ритм-танцы продемонстрируют танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода на лёд россиян в пятницу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Время выхода на лёд россиян (мск):

Девушки. Произвольная программа

12:43 — Алиса Заикина;

12:58 — Алёна Принёва;

13:05 — Виктория Стрельцова.

Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец:

14:27 — Дарья Дрожжина/Иван Тельнов;

14:34 — Мария Фефелова/Артём Валов.

Танцы на льду. Ритм-танец:

15:20 — Василиса Кагановская/Максим Некрасов;

15:33 — Анна Щербакова/Егор Гончаров;

16:46 - Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Женщины. Произвольная программа.

19:30 — Мария Захарова;

20:00 - Дина Хуснутдинова;

20:32 — Александра Игнатова.