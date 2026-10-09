Выступление Трусовой с ПП на мемориале Дениса Тена: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 9 октября, в Алма-Ате продолжится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках второго соревновательного дня серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) представит произвольную программу. Начало выступлений женщин запланировано на 17:30 мск. Александра выйдет на лёд в 20:32. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

После короткой программы Игнатова (Трусова) занимает первое место. Она получила от судей 77,39 балла.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.