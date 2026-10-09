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Мемориал Дениса Тена, Алма-Ата: онлайн-трансляция прокатов Трусовой, Кагановской/Некрасова

Мемориал Дениса Тена, Алма-Ата: онлайн-трансляция прокатов Трусовой, Кагановской/Некрасова
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Сегодня, 9 октября, в Алма-Ате продолжается турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках второго соревновательного дня спортсмены покажут произвольные программы в женском одиночном катании, а также ритм-танцы продемонстрируют танцевальные дуэты.

Среди российских спортсменов на лёд выйдут Александра Трусова, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Среди соперниц — представляющая Казахстан Софья Самоделкина, выступающая за Азербайджан Вероника Жилина, а также кореянка Ким Ю Чэ. Также выступят Анна Щербакова и Егор Гончаров, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

Соревнования продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

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