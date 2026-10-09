Юниорский Гран-при ISU в Гданьске: расписание на 9 октября

Сегодня, 9 октября в Гданьске, Польша, продолжится седьмой этап серии юниорского Гран-при ISU. В рамках соревновательного дня спортсмены выступят в трёх дисциплинах: женском одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятница.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьск. Расписание на 9 октября (время московское):

11:00 — Танцы на льду. Ритм-танец;

14:15 — Спортивные пары. Произвольная программа;

17:15 — Девушки. Произвольная программа.

Седьмой этап Гран-при ISU среди юниоров завершится 10 октября. Российские фигуристы участия на этапе в Гданьске не принимают.