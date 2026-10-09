Александра Трусова отказалась от второго четверного в ПП на мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) провела тренировку перед произвольной программой на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Спортсменка выполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель и сольный двойной аксель.

Начало выступлений женщин запланировано на 17:30 мск. Александра выйдет на лёд в 20:32. После короткой программы Трусова занимает первое место. Она получила от судей 77,39 балла.

Соревнования в Казахстане продлятся до субботы, 10 октября. Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.