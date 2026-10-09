Пётр Гуменник чисто исполнил пять четверных прыжков на тренировке на мемориале Дениса Тена

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник провёл тренировку перед произвольной программой на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Спортсмен чисто исполнил пять четверных прыжков: четверные флип, лутц (в каскаде), риттбергер, сольный лутц и сальхов.

После короткой программы на «челленджере» в Казахстане Гуменник занимает третье место. За своё выступление он получил от судей 80,63 балла. Лидером стал россиянин Владислав Дикиджи (107,31), вторую строчку занимает ещё один представитель России Глеб Лутфуллин (95,79).

С произвольными программами мужчины выступят в субботу, 10 октября. Начало прокатов запланировано на 12:30 мск.