Трусова — о сыне: он не оставляет возможности нервно наворачивать круги по номеру

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, почему ей нравится брать сына Мишу с собой на соревнования.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Причина №1 брать с собой на соревнования Мишу: ему нужно много гулять, так что он не оставляет мне возможности нервно наворачивать круги по номеру в ожидании проката. Кто из нас кому мир показывает — вопрос дискуссионный», — написала Трусова в телеграм-канале.

Александра Трусова выступает на мемориале Дениса Тена в Казахстане. После короткой программы Трусова занимает первое место. Она получила от судей 77,39 балла. С произвольными программами женщины выступят сегодня, 9 октября. Начало запланировано на 17:30 мск.