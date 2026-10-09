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Орсер рассказал, что продолжает поддерживать связь с Медведевой

Орсер рассказал, что продолжает поддерживать связь с Медведевой
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Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, что продолжает поддерживать связь с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«В ковид многие спортсмены поехали домой. Мы начали всё перестраивать с маленькими фигуристами, я счастлив работать с юниорами, которые есть сейчас. Касаемо моих прошлых учеников – я до сих пор на связи с Юдзуру Ханю, по большей части по телефону, также я иногда на связи с Евгенией Медведевой», – приводит слова Орсера ТАСС.

Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к Орсеру в 2018 году. С канадским специалистом российская фигуристка работала до 2020 года.

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