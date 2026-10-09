Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли ритм-танец на ЮГП ISU в Гданьске
Американские танцоры на льду Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин заняли первое место по итогам ритм-танца на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU, который проходит в Гданьске, Польша. За своё выступление они получили от судей 68,93 балла.
Вторыми стали итальянцы Арьянна Сольдати и Николас Тальябуэ (62,36), а тройку лидеров замкнули представители Франции Леа Хьенн и Луи Варескон (59,40).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап. Гданьск, Польша. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 68,93 балла.
- Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 62,36.
- Леа Хьенн/Луи Вареско (Франция) — 59,40.
- Мелисса Качова/Иван Морозов (Италия) — 59,02.
- Чейма Бен Хелифа/Жюльен Левеск (Канада) — 58,80.