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Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли ритм-танец на ЮГП ISU в Гданьске

Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли ритм-танец на ЮГП ISU в Гданьске
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Американские танцоры на льду Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин заняли первое место по итогам ритм-танца на седьмом этапе юниорского Гран-при ISU, который проходит в Гданьске, Польша. За своё выступление они получили от судей 68,93 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Танцы на льду. Ритм-танец
09 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Франция

Вторыми стали итальянцы Арьянна Сольдати и Николас Тальябуэ (62,36), а тройку лидеров замкнули представители Франции Леа Хьенн и Луи Варескон (59,40).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап. Гданьск, Польша. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 68,93 балла.
  2. Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 62,36.
  3. Леа Хьенн/Луи Вареско (Франция) — 59,40.
  4. Мелисса Качова/Иван Морозов (Италия) — 59,02.
  5. Чейма Бен Хелифа/Жюльен Левеск (Канада) — 58,80.
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