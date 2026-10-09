Фефелова и Валов стали победителями мемориала Дениса Тена, Дрожжина/Тельнов — вторые
Российские танцоры на льду Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями мемориала Дениса Тена в Казахстане. По сумме двух программ они получили от судей 164,56.
Вторыми стали россияне Дарья Дрожжина и Иван Тельнов с результатом 153,87. Тройку призёров замкнули представители Азербайджана София Безносикова и Макс Лелё (146,34).
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Казахстан. Танцы на льду. Юниоры. Итоговое положение:
- Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 164,56.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 153,87.
- София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 146,34.
- Кристина Добросердова/Ярослав Нечаев (Армения) — 137,90.
- Ева Шелаева/Иван Соловьёв (Казахстан) — 127,00.
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