Фефелова и Валов стали победителями мемориала Дениса Тена, Дрожжина/Тельнов — вторые

Российские танцоры на льду Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями мемориала Дениса Тена в Казахстане. По сумме двух программ они получили от судей 164,56.

Вторыми стали россияне Дарья Дрожжина и Иван Тельнов с результатом 153,87. Тройку призёров замкнули представители Азербайджана София Безносикова и Макс Лелё (146,34).

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Казахстан. Танцы на льду. Юниоры. Итоговое положение:

Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 164,56. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) — 153,87. София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 146,34. Кристина Добросердова/Ярослав Нечаев (Армения) — 137,90. Ева Шелаева/Иван Соловьёв (Казахстан) — 127,00.