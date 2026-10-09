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Заикина — о победе в Казахстане: не то что безумно рада победе, контент был лёгкий

Заикина — о победе в Казахстане: не то что безумно рада победе, контент был лёгкий
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Российская фигуристка Алиса Заикина прокомментировала победу на мемориале Дениса Тена в Казахстане. По сумме двух программ она получила от судей 206,05 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Девушки. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Алиса Заикина
Россия
206.05
2
Виктория Стрельцова
Россия
200.99
3
Алёна Принёва
Россия
198.59

«Я не то что безумно рада победе, потому что контент был лёгкий. Могу сильнее катать, более сдержанно отношусь. Стараюсь не придавать особого значения, день прошёл, это остаётся в прошлом.

Эмоции только позитивные, чуть сдержанные, знаю, что этот контент у меня упрощённый, на прокатах катала его посложнее, там было четыре ультра-си, сейчас всего лишь три. Знаю, что могу катать больше и увереннее. Подготовка была не самым лучшим образом. Всё было упрощено. Единственное, что убрали — сальхов. Я уверена, что он будет вставлен. Будем работать над лутцем. Упрощено из-за того, что не успела я взяться за него вовремя, не успела его подготовить», — приводит слова Заикиной ТАСС.

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