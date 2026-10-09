Испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау выиграли юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
Испанские фигуристы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау стали победителями седьмого этапа Гран-при ISU среди юниоров в Гданьске, Польша. По сумме двух программ они получили от судей 166,81 балла.
Вторыми стали представители Грузии Злата Камалова и Данил Панов с результатом 163,95. Тройку призёров замкнули китайцы Жуй Го и Ивэнь Чжан (151,91).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап. Гданьск, Польша. Спортивные пары:
- Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 166,81.
- Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 163,95.
- Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 151,91.
- Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 141,06.
- Полина Полман/Габриэль Ренольди (Италия) — 136,55.
- Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 133,33.