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Испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау выиграли юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау выиграли юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
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Испанские фигуристы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау стали победителями седьмого этапа Гран-при ISU среди юниоров в Гданьске, Польша. По сумме двух программ они получили от судей 166,81 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Спортивные пары. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 14:15 МСК
Окончено
1
Испания
2
Грузия
3
Китай

Вторыми стали представители Грузии Злата Камалова и Данил Панов с результатом 163,95. Тройку призёров замкнули китайцы Жуй Го и Ивэнь Чжан (151,91).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Седьмой этап. Гданьск, Польша. Спортивные пары:

  1. Анита Мапелли/Ноа Кесада Грау (Испания) — 166,81.
  2. Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) — 163,95.
  3. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) — 151,91.
  4. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 141,06.
  5. Полина Полман/Габриэль Ренольди (Италия) — 136,55.
  6. Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 133,33.
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