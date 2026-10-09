15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Первыми тяжело выходить». Кагановская/Некрасов — о ритм-танце на мемориале Дениса Тена

«Первыми тяжело выходить». Кагановская/Некрасов — о ритм-танце на мемориале Дениса Тена
Комментарии

Российские фигуристы Максим Некрасов и Василиса Кагановская, выступающие в танцах на льду, оценили своё выступление с ритм-танцем на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который в эти дни проходит в Алма-Ате, Казахстан.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Ритм-танец
09 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено

«В целом всё хорошо, прокатали чисто, слава богу. Первыми, с одной стороны, тяжело выходить, потому что нет времени отдохнуть после разминки, как-то это волнительно, но, с другой стороны, ты не успеваешь так долго переживать. Нормально. Любимый стартовый номер? Последний. Не люблю первый, потому что нет времени отдохнуть после разминки», – приводит слова Кагановской ТАСС.

Выступление российских фигуристов судьи оценили в 74,28 балла.

Материалы по теме