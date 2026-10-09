«Первыми тяжело выходить». Кагановская/Некрасов — о ритм-танце на мемориале Дениса Тена

Российские фигуристы Максим Некрасов и Василиса Кагановская, выступающие в танцах на льду, оценили своё выступление с ритм-танцем на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который в эти дни проходит в Алма-Ате, Казахстан.

«В целом всё хорошо, прокатали чисто, слава богу. Первыми, с одной стороны, тяжело выходить, потому что нет времени отдохнуть после разминки, как-то это волнительно, но, с другой стороны, ты не успеваешь так долго переживать. Нормально. Любимый стартовый номер? Последний. Не люблю первый, потому что нет времени отдохнуть после разминки», – приводит слова Кагановской ТАСС.

Выступление российских фигуристов судьи оценили в 74,28 балла.