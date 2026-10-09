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Кагановская/Некрасов — третьи после РТ на мемориале Дениса Тена, Парсонс/Грин лидируют

Кагановская/Некрасов — третьи после РТ на мемориале Дениса Тена, Парсонс/Грин лидируют
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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, заняли третье место по итогам ритмического танца на турнире «мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. За выступление они получили от судей 74,28 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Ритм-танец
09 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено

Лидерами после ритм-танца являются американские спортсмены Каролин Грин и Майкл Парсонс, набравшие 78,64 балла. На втором месте расположились представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс с результатом 74,33