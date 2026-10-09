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«Даже не замечал, больно — не больно». Некрасов — о самочувствии после травмы руки

«Даже не замечал, больно — не больно». Некрасов — о самочувствии после травмы руки
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Российский фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Василисой Кагановской, рассказал о самочувствии после травмы руки, полученной в середине сентября на контрольных прокатах в Москве в результате столкновения с другим спортсменом. По итогам ритм-танца на мемориале Дениса Тена в Казахстане фигуристы занимают третье место.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Ритм-танец
09 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено

«Сегодня было менее страшно, чем в Японии. Как рука? Всё хорошо, восстановился быстро. Если честно, даже не замечал, больно – не больно. Первое время было неприятно, повязку решили сделать страховочную. Что случилось на контрольных прокатах? Что случилось, то случилось. Было и было. Положили в ящик да забыли. Тяжело ли психологически? Честно скажу, мне всё равно. На адренал