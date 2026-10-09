Мария Захарова упала с четверного тулупа в ПП на мемориале Дениса Тена

Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова выступила с произвольной программой на мемориале Дениса Тена – 2026 в Алма-Ате. В прокате фигуристка упала с четверного тулупа, сделала каскад из тройных флипа и тулупа, исполнила тройной риттбергер, приземлила секвенцию тройной лутц-ойлер-тройной сальхов-двойной аксель, сделала сольные тройные флип (с помаркой) и лутц. За два выступления она получила от судей 187,77 балла и заняла промежуточное первое место.

Помимо Захаровой, из россиянок далее выступят подопечные Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова и Александра Игнатова (Трусова). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.