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Мария Захарова упала с четверного тулупа в ПП на мемориале Дениса Тена

Мария Захарова упала с четверного тулупа в ПП на мемориале Дениса Тена
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Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова выступила с произвольной программой на мемориале Дениса Тена – 2026 в Алма-Ате. В прокате фигуристка упала с четверного тулупа, сделала каскад из тройных флипа и тулупа, исполнила тройной риттбергер, приземлила секвенцию тройной лутц-ойлер-тройной сальхов-двойной аксель, сделала сольные тройные флип (с помаркой) и лутц. За два выступления она получила от судей 187,77 балла и заняла промежуточное первое место.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

Помимо Захаровой, из россиянок далее выступят подопечные Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова и Александра Игнатова (Трусова). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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