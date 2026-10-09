Москвина сравнила давление на подопечных на внутрироссийских и международных стартах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина сравнила психологическое давление на подопечных на международных и внутрироссийских стартах.

«Насколько международные соревнования были забытым чувством в психологическом плане? Все эти годы спортсмены участвовали в соревнованиях. Они выступали перед зрителями, выступали со своими программами, старались выполнить все элементы перед теми зрителями, которые сидели на трибуне. Поэтому говорить, что психологическое состояние на российских соревнованиях другое, неправильно. Они и на них соревновались с конкурентами точно так же.

Они выступают для зрителя, показывают свои программы вне зависимости от того, на каком катке и в какой стране они выступают. Эти годы, пока не было международных стартов, наши ребята выступали на соревнованиях, которые организовывала федерация фигурного катания России и которые проводились в разных городах по всей нашей огромной стране. Они выступали перед зрителями, которые очень доброжелательно оценивали их выступления», – приводит слова Москвиной ТАСС.