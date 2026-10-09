Алексей Ягудин раскритиковал произвольную программу Марии Захаровой

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин раскритиковал произвольную программу российской фигуристки Марии Захаровой, которая набрала за свой прокат 187,77 балла на турнире в Казахстане.

«Эксперимент экспериментом, но, на мой взгляд, эксперимент хорош только тогда, когда ты за основу всё равно берёшь то, к чему располагает твой организм и твоя душа. Конечно, можно разнообразить своё направление. Но, на мой взгляд, Маша – это всё-таки больше зажигалочка», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Мария Захарова принимает участие в мемориале Дениса Тена, проходящем в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. Российские фигуристы принимают участие на турнире в нейтральном статусе.