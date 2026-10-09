Алексей Ягудин раскритиковал произвольную программу Марии Захаровой
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин раскритиковал произвольную программу российской фигуристки Марии Захаровой, которая набрала за свой прокат 187,77 балла на турнире в Казахстане.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36
«Эксперимент экспериментом, но, на мой взгляд, эксперимент хорош только тогда, когда ты за основу всё равно берёшь то, к чему располагает твой организм и твоя душа. Конечно, можно разнообразить своё направление. Но, на мой взгляд, Маша – это всё-таки больше зажигалочка», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Мария Захарова принимает участие в мемориале Дениса Тена, проходящем в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. Российские фигуристы принимают участие на турнире в нейтральном статусе.
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